25 декабря губернатор дал старт работе новой, многофункциональной, первой в городе модельной детской библиотеке Централизованной библиотечной системы. В 2020 году учреждение победило в конкурсном отборе в рамках нацпроекта «Культура» и получило из федерального бюджета 5 млн рублей.- Второй год подряд мы открываем по три модельные муниципальные библиотеки. В следующем году планируем создать еще три – в Муроме, Александровском и Петушинском районах, – рассказал Владимир Сипягин.А с 2021 года на уровне области впервые будет запущена льготная ипотека для работников культуры региональных и муниципальных учреждений.