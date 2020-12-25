Как рассказал глава города Андрей Шохин, он ведет предварительные переговоры с руководством «Внешэкономбанка» и правительственного финансового института развития жилищной сферы «ДОМ.РФ» о строительстве новых образовательных учреждений в городе Владимире. С федеральными партнерами обсуждают возможность финансирования строительства двух детских садов и школы на полторы тысячи мест в районе пересечения проспекта Строителей с улицей Мира. Если договориться получиться, то сотрудничество с федеральными инвесторами продолжат для финансирования строительства новой школы в микрорайоне Сновицы-Веризино.