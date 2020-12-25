В конце года Муромская городская прокуратура провела проверку соблюдения работодателями трудового законодательства. Как оказалось, три индивидуальных предпринимателя уклонялись от оформления трудовых договоров с четырьмя работниками. В отношении работодателей возбудили производства об административном правонарушении, а по результатам их рассмотрения виновные лица подвергнуты административному наказанию в виде штрафов на общую сумму 20 тысяч рублей. Также в ходе прокурорской проверки индивидуальные предприниматели со всеми работниками заключили трудовые договоры.