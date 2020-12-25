25 декабря на улицы города Владимира вышли 64 единицы техники и 69 рабочих ручной уборки. В первую очередь на дорогах была распределена песко-соляная смесь. В это время работники ручной снегоуборки приступили к расчистке остановок общественного транспорта, лестничных сходов, пешеходных переходов, подходов к социальным объектам.На данный момент идет патрульная снегоочистка колоннами комплексных дорожных машин (КДМ) дорог 1-й и 2-й категории. Самосвалы будут вывозить снег на специально оборудованный полигон (снегосвалку) ночью. От снега также чистят дороги города и тротуары в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях.По вопросам уборки города Владимира можно позвонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.За уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы.В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.