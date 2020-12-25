Тридцатишестилетний таксист не раз присваивал вещи своих клиентов. Ночью в апреле прошлого года он подвозил молодую пару. Девушка и ее спутники были пьяны, поэтому и уснули в машине. Воспользовавшись тем, что девушка спит, водитель снял с нее две золотые цепочки с кулонами и золотые серьги, а также забрал принадлежавший ей телефон, причинив ущерб на общую сумму около 60 тысяч рублей. Потом таксист разбудил пассажиров и высадил их. Во время расследования выяснилось, что водитель-иностранец и раньше не раз присваивал себе телефоны, которые оставляли ему не имевшие при себе денег пассажиры в качестве залога. Но когда горожане возвращались с деньгами, чтобы расплатиться за поездку, они обнаруживали, что водитель такси скрылся, присвоив их гаджеты. Водитель, которому предъявили обвинение сразу по нескольким статьям, вину признал полностью. Теперь решить его судьбу должен Ленинский районный суд.