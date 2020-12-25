Центр дистанционного наблюдения был развернут 18 ноября на базе Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины. Его специалисты проводят дистанционный мониторинг состояния здоровья ковид-пациентов, проходящих лечение на дому.Как сообщил главный врач Вадим Киселев, за время работы колл-центра проведено более 5500 консультаций, более 4500 пациентов взяты под наблюдение. Звонки поступают на 4, 6 и 11 день заболевания. В зоне охвата – пациенты поликлиник Владимира, Радужного и Суздальской районной больницы.Среди операторов колл-центра – врачи и медицинские сестры. В Областном центре лечебной физкультуры оборудовано 7 рабочих мест. Ежедневно в работе колл-центра задействовано от 24 до 28 медицинских сотрудников.Работа организована в четыре смены. В будни звонки пациентам поступают с номера 8 (800) 100-83-76 (77-97-80) с 8.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 15.00.Как сообщила начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Алена Фролова, в начале следующего года работа центров дистанционного наблюдения будет организована и в других городах и районах области.