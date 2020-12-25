В полицию обратилась 42-летняя жительница Мурома. Она сказала, что из ее квартиры пропали вещи на 9 500 рублей. По данным УМВД по Владимирской области, несколько недель назад она сдала квартиру 32-летней женщине. Когда в оговоренную дату оплата за аренду не поступила, муромлянка пришла в свою квартиру и не нашли там ни вещей, ни съемщицы. На связь последняя также не выходила.В результате была задержана 32-летняя жительница Селивановского района. Он призналась, что денег на оплату съемной квартиры у нее не было и она решила скрыться, украв одежду хозяйки квартиры и другие ценные вещи. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за кражу.