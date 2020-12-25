Военнослужащий оркестра Управления Росгвардии по Владимирской области старший сержант Александр Перескок занял третье место во Всероссийском мотокроссе в классе «Open Pro без шипов», посвященный закрытию сезона – 2020.Гонка проходила в деревне Горки Московской области на трассе «Казачий дозор». За звание «сильнейшего» мотогонщика приехало побороться более 200 спортсменов со всей России.«На любых соревнованиях участники претендуют только на призовые места, поэтому выкладываются на полную силу, это и есть здоровая конкуренция. Трасса была сложная, но благодаря своему упорству и тренировкам я смог войти в тройку лидеров», — поделился впечатлением Александр.Призеров наградили кубками, медалями и дипломами.В феврале военнослужащий планирует принять участие во Всероссийской командной гонке, которая также будет проходить в Подмосковье и завоевать первое место.