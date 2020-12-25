Областное управление Роспотребнадзора рекомендует храмам и церквям на время празднования Рождества ввести для верующих ограничения. В частности, свести к минимуму присутствие на богослужениях пенсионеров старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями.- Во время богослужений все обязаны соблюдать «масочный режим» и социальную дистанцию. Для этого в храмах должна быть нанесена соответствующая разметка; если это сделать невозможно, то количество большого количества людей не допускается, - подчеркивает Марина Колтунова, пресс-секретарь областного управления Роспотребнадзора.Кроме того, священнослужители должны вести среди прихожан профилактические беседы, чтобы те строго соблюдали все правила.