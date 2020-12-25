За год чиновники областной администрации вместе с сотрудниками прокуратуры провели 68 проверок мест, где торгуют спиртным, они выявили тринадцать фактов незаконного оборота алкоголя, пять из которых – торговля без лицензии. Сейчас по выявленным нарушения возбуждено одного уголовное дело, второе находится в стадии возбуждения. Всего чиновники составили 91 протокол за разные нарушения в сфере продажи алкоголя: торговля алкоголем без документов, нарушения учета оборота алкоголя, но чаще всего встречалось нарушение правил продажи алкоголя. За нарушение предпринимателей оштрафовали на два миллиона 590 тысяч рублей, а восемнадцать лицензий на торговлю алкоголем прекратили. Перед новогодними праздниками проверки не прекратили – посетили девять кафе, баров и ресторанов, а также три магазина. Нарушения нашли в одном из Ковровских баров – там продавали спиртное без акцизов, документов и не имея лицензии на продажу алкоголя. Семнадцать бутылок изъяли, решается вопрос о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности сразу по нескольким статьям.