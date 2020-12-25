25 декабря в областной столице начали работу традиционные елочные базары. Торговать живыми елками будут предприниматели, выигравшие аукцион и заключившие договора с администрацией. Елочные базары во Владимире заработают на улице Батурина перед входом в Центральный городской парк культуры и отдыха и на проспекте Строителей в районе дома № 25. Кроме того, елочные базары организованы во Владимире на территории крупных торговых центров. Как обычно, продавать будут как ели из местных лесных хозяйств и питомников, так и из Пермского края. Последним днем, когда владимирцы смогут приобрести живую елочку, станет 31 декабря.