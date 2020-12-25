Во Владимире оглашен приговор члену квалификационной комиссии Адвокатской палаты Владимирской области, обвиняемому в коммерческом подкупе. Сорокаоднолетний мужчина за принятие положительного решения по результатам квалификационного экзамена на получение статуса адвоката через посредника получил безналичным способом незаконное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Вину в совершенном преступлении он признал полностью, в содеянном раскаялся. Учитывая все обстоятельства уголовного дела, суд приговорил члена квалификационной комиссии к одному году лишения свободы, который он проведет в колонии-поселении, а также к 2,5 годам запрета заниматься определенной деятельностью.