Днем 24 декабря, в 14:22, на пульт диспетчера пожарной охраны города Коврова поступило сообщение о том, что горит нежилое помещение на улице Свердлова. Когда подразделения приехали к месту вызова, сильные клубы черного дыма уже окутали территорию вокруг здания. По информации работников, в помещении имелся газовый баллон, а люди успели самостоятельно эвакуироваться из горящего здания. Пожарным удалось справиться с огнем на площади 15 квадратных метров, не дав ему распространиться на все помещение. Как выяснилось, горели отложения лакокрасочных материалов на стенах бывшей лакокрасочной камеры в бывшем помещении дверного производства. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ с применением режущего инструмента, болгарки, и во время резки вспыхнула стена и огонь начал быстро распространяться по помещению. Все успели самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных.