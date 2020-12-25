В мае прошлого года житель Камешковского района нарушил правила движения и из-за этого едва не столкнулся с другим автомобилем, где ехала семья с детьми и их знакомая. Оба водителя были знакомы, и в Камешково мужчины поговорили о случившемся. Однако женщины так быстро простить водителя, по вине которого могли пострадать дети, были не готовы. Между ними и знакомым вспыхнул конфликт, в ходе которого дошло до рукоприкладства. Но мужчина воспылал злобой только к одной из напавших женщин: по его мнению, она нанесла ему больше всего ударов и расцарапала лицо. Вернувшись домой, он схватил нож и напал на женщину, несколько раз ударив в шею и грудь. Но она активно отбивала удары, а потом с помощью подруги сумела убежать и спрятаться в соседних дворах. Ей скорую помощь, женщины смогли помочь. За покушение на убийство камешковец получил шесть лет колонии строгого режима. Сам нападавший вину признал частично: просил переквалифицировать его действия на ст.113 УК РФ, как причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта. Осужденный и его защитник обжаловали приговор, но суд вышестоящей инстанции оставил его без изменений.