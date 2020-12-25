Комплекс основных работ по ликвидации экологических последствий схода грузовых вагонов в районе станции Новки-1 во Владимирской области завершился. Как рассказали в Горьковской железной дороги, с временных площадок полностью вывезен нефтезагрязненный грунт на специальные полигоны лицензированных организаций, территория временных площадок приведена в надлежащее состояние. Специалисты очистили 9880 квадратных метров грунта от разлива мазута, 34 цистерны, сошедшие с рельсов, тоже вывезены. Комиссия передвижной экологической лаборатории постоянно проводит мониторинг экологических показателей на месте происшествия. Также весной и летом на месте разлива мазута запланированы работы по обработке грунта биопрепаратами, высадке деревьев и посеву многолетних трав.