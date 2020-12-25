В «Палатах» открыли новый выставочный зал центра музейной педагогики. Для детей накануне праздников там представили выставку «Дело было в Новый год…», в которую вошли игрушки и елочные украшения, созданные с 1930-х по 1980-е годы. Экспонаты разбиты по временным промежуткам, по которым можно проследить, как готовились и отмечали Новый год дети, как делали украшения, какие сюжеты и мотивы были популярны. Презентация выставки состоялась при соблюдении всех мер безопасности и в ограниченном составе.Руководитель нового центра музейной педагогики Ольга Сорокина рассказала, что зал на первом этаже теперь смогут посещать и ребята с ограниченными возможностями, а само пространство позволит увеличить количество творческих мастер-классов и разнообразить их.Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова отметила, что покупка оборудования для выставки стала возможной благодаря спонсорам. Посмотреть елочные игрушки в «Палатах» можно будет до 14 февраля 2021 года.