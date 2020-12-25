На одной из улиц Владимира был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 32-летний местный житель. В ходе досмотра машины, а также по месту проживания мужчины оперативники обнаружили 36 свертков с содержимым сыпучей консистенции, весы и упаковочные материалы. С помощью экспертизы было установлено, что внутри находилась синтетика общей массой более 125 граммов.По данным УМВД по Владимирской области, аналогичный сверток полицейские изъяли из «тайника-закладки», организованного этим же мужчиной во Владимире. Задержанный купил запрещенные вещества через интернет и хотел в дальнейшем сбыть наркозависимым людям. Возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.