24 декабря около 18.25 на 121 км автодороги \\"Владимир - Муром - Арзамас\\" произошло ДТП, сообщают в пресс-службе областного УМВД.По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля \\"Санг Енг - Кайрон\\" из Мурома выехал на встречную полосу. В этот момент его автомобиль и столкнулся лоб в лоб с движущимся во встречном направлении автомобилем \\"Хендай Портер\\", которым управлял 39-летний житель Боголюбово. От столкновения оба водителя погибли на месте.Сотрудниками полиции по факту происшествия проводится проверка. Выясняются причины ДТП.