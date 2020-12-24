Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. По данным УМВД по Владимирской области, в сентябре прошлого года в полицию поступило сообщение о столкновении большегруза и легкового автомобиля в Камешковском районе. В результате ДТП в больницу были доставлены обвиняемый, находившийся за рулем, а также его 17-летний пассажир.В дальнейшем было установлено, что водитель, употребив спиртное, сел за руль и во время движения повернул. В результате произошло столкновение с другим автомобилем. Несовершеннолетнему был причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в суд. Водителя могут лишить свободы на срок до семи лет.На этой неделе сотрудниками полиции уже выявлено более 20 водителей, которые управляли машинами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.