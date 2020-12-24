Жительница Судогды работала директором одного из магазинов известной торговой сети. Воспользовавшись положением, она из полученной от кассира выручки присвоила двадцать тысяч рублей, которые потратила на свои цели. Женщина объяснила, что планировала вернуть эти деньги при получении зарплаты. Однако недостачу обнаружили в ходе проведенной в магазине проверки, что стало основанием для обращения руководства магазина в полицию с соответствующим заявлением. За присвоение денег приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок полтора года условно с испытательным сроком полтора года.