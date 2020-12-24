Правление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области пересмотрело значение предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне деятельности №2 – ООО «Биотехнологии». К уровню декабря 2020 года предельный единый тариф снизится на 8 процентов.По итогам проведенной экспертизы решено установить предельный единый тариф на 2021 год в размере 510,97 рублей за 1 куб. м (НДС не облагается). Основными причинами для снижения послужило исключение из необходимой валовой выручки предприятия на 2021 год расходов на обработку ТКО в связи с отменой тарифа ООО «Мусороперегрузочная станция». Кроме того, снижены расходы на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «СпецТехАвто».Таким образом с 1 января 2021 года для жителей зоны деятельности регионального оператора ООО «Биотехнологии» (города Владимир, Ковров, Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Суздальский и Судогодский районы) плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами будет также снижена и составит: