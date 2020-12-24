Ночью 22 августа женщина вместе с гражданским мужем и новым знакомым решили вместе приобрести алкоголь и выпить. Но по дороге за покупками женщина, уже успевшая выпить, решила ограбить нового знакомого и напала на него. Она несколько раз ударила его электрошокером в шею, а когда он упал на землю, ударила ногой по лицу. Обыскав его, жительница Кольчугино похитила у него мобильный телефон, стоивший 2000 рублей, вытащила из кармана паспорт, в котором находились денежные средства в сумме 600 рублей, и другие документы - свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, а потом с похищенным сбежала. Жертва, придя в себя, за помощью к медикам не обращалась – у него на шее остались только четыре пары ссадин. Учитывая раскаяние в содеянном, наличие маленьких детей, активное способствование раскрытию и расследованию обоих преступлений, добровольное возмещение причиненного вреда, суд дал женщине полтора года условно с испытательным сроком два года. В течение этого времени осужденная обязана не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего ее исправление, не совершать умышленных административных правонарушений против порядка управления.