Мировым судом Гороховецкого района вынесен приговор местному предпринимателю, который признан виновным в незаконном использовании чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб. В марте у индивидуального предпринимателя, ранее привлеченного к административной ответственности за аналогичное нарушение, сотрудники прокуратуры вместе с полицейскими изъяли спортивную обувь, маркированную товарным знаком Adidas, правообладателем которой является иностранная компания. В результате действий индивидуального предпринимателя иностранной компании причинен ущерб в размере около 60 тысяч рублей. Свою вину предприниматель признал. Суд назначил ему наказание – обязательные работы на срок двести часов. Приговор в законную силу не вступил.