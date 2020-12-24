Тридцатилетний житель города Карабанова Александровского района признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Днем 21 сентября во дворе одного из домов в Карабаново полицейские заметили пьяного горожанина, которого доставили в отделение, чтобы привлечь к административной ответственности. Решив сопротивляться и не проходить освидетельствование, горожанин с силой не менее трех пнул полицейского по ногам, причинив последнему физическую боль. Позднее горожанин, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекавшийся, работавший, содержащий семью с маленькими детьми, помогающий маме и бабушке, вину признал и раскаялся. В итоге мужчину оштрафовали на десять тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.