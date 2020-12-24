В Гусь-Хрустальном признали виновными двоих братьев, один из которых являлся лидером преступной группы, и еще одного члена банды. Их обвинили в незаконных перевозках, хранении оружия и боеприпасов, а также взрывчатых веществ.Ранее сообщалось, что 23 декабря 2019 года в двух гаражах, расположенных на территории Гусь-Хрустального, обнаружен схрон с оружием и боеприпасами. В ходе обыска изъяты: автомат, снайперская винтовка, два самодельных взрывных устройства, пистолеты, пистолеты-пулеметы, пакеты с взрывчатым веществом, гранаты, более двух тысяч патронов.Следствием и судом установлено, что в 1993 году Андрей Муртазин создал организованную преступную группу, которая получила название «Восьмерочные», чтобы вымогать деньги у предпринимателей и совершать нападения.Планируя преступления, лидер организованной группы в 1998 году стал покупать огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества на общие деньги участников организованной группы. В соответствии с разработанным планом с 1998 по 2005 годы они закупили все перечисленное и перевезли в место складирования. Там и хранили до момента обнаружения оперативниками.Андрею Муртазину суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей, его брату – в виде 3,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также члену организованной группы – 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей.С учетом уже имеющихся приговоров Андрей Муртазин проведет 9 лет в колонии особого режима, а его «подчиненный» - 8,6 лет в колонии особого режима.