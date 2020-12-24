Прокурор обратился во Фрунзенский районный суд с заявлением, чтобы с больницы взыскали деньги за покупку лекарств - установлено, что пациентке, которая является инвалидом, должны предоставлять препараты бесплатно.- Имеющееся у пациентки заболевание входит в установленный перечень категорий заболеваний, при лечении которых лекарства отпускаются по рецептам врачей бесплатно. Вместе с тем, необходимые препараты выдавались со значительной задержкой или не в положенной мере, в связи с чем женщина была вынуждена покупать их за свой счет, - сообщает прокуратура Владимирской области.Судья удовлетворил требование прокурора: больница должна заплатить пациентке больше 12 тысяч рублей, которые были затрачены на приобретение лекарств.