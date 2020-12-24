Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Его обвинили в незаконном хранении наркотиков.По данным УМВД по Владимирской области, в январе этого года его остановили на улице. В ходе задержания молодой человек пытался избавиться от полимерного пакетика с веществом белого цвета, бросив его на землю. Экспертиза показала, что при себе у парня было 2 грамма метамфетамина. Обвиняемый пояснил, что наркотик приобрел через интернет для личного потребления.Уголовное дело передано в суд. Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.