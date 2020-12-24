Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор местному жителю, которого признали виновным в убийстве.По данным прокуратуры Владимирской области, вечером 18 марта 2020 года на улице Дворянской ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью мужчина накинул на шею приятеля провод от зарядного устройства, свободные концы которого с силой затянул. После чего повалил его на землю и прижал ногами. На месте происшествия наступила смерть знакомого. Умысел на убийство возник у подсудимого из-за того, что мужчина в ходе ссоры оскорбил его и ударил.Суд назначил владимирцу наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.