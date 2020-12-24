По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 25-26 декабря в центральном федеральном округе ожидаются неблагоприятные погодные условия. Передают сильные снегопады, усиление ветра до 12-17 м/с с метелью, кроме того, на дорогах образуется гололедица. Прирост высоты снега будет на 10-25 см.В такую погоду повышаются риски возникновения дорожных аварий и других происшествий, связанных с порывом линий электропередач, нарушением работы систем жизнеобеспечения, падением слабоукрепленных конструкций и деревьев.В случае возникновения ЧП звоните (со стационарного/мобильного телефонов):- пожарным и спасателям - «01»/«101»- полицейским - «02»/«102»- медикам -«03»/«103»- специалистам газовой службы - «04»/«104»- единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112».