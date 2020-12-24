Сегодня на заседании владимирского горсовета депутаты единогласно поддержали представление о присвоении ветерану, участнику Великой Отечественной войны Николаю Матвеевичу Щелконогову звания «Почетный гражданин города Владимира».В ноябре 1943 года Николай Щелконогов в 17 лет ушел на фронт. Был артиллерийским разведчиком, освобождал Белоруссию и Польшу, дошел до Берлина, где оставил свой автограф на стенах Рейхстага. Трижды был контужен. Награжден орденами Славы 3-й степени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени и многими медалями.До февраля 1956 года Николай Матвеевич служил в Вооруженных Силах, после чего работал во Владимире: в объединении «Техника», в областном Совете профсоюзе. Имеет звание «Ветеран труда».После ухода на заслуженный отдых Николай Щелконогов ведет активную работу в городском Совете ветеранов, также становится членом Совета фронтовиков при главе города Владимира, работает в составе городской Общественной палаты.Николай Матвеевич - участник всех социально значимых акций, культурных и памятных мероприятий. Он регулярно встречается с молодежью. За активную общественную деятельность Николай Щелконогов в 2012 году удостоен знака отличия «За заслуги перед городом Владимиром». 3 декабря 2020 года ветеран отметил 95-летие.