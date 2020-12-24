В группу \\"Береги природу\\" выложили фотографии, на которых Дед Мороз раскладывает угощения для зверей и птиц в парке \\"Дружба\\". Белкам достались семечки, сойкам - желуди, дятлам и синичкам - сало.Подкармливать лесных обитателей может любой владимирец, кормушек в парках и на улицах много. Главное, не забывать, чем именно нужно кормить птиц и зверей.Чаще всего в кормушки насыпают всевозможные крупы. Позволительно давать птицам следующие зернышки: рис, пшеницу, овес, овсянку, перловку, геркулес (только в хлопьях), кукурузу, просо, также можно давать семечки, но они не должны быть солеными и жареными.Крупу можно насыпать в сыром виде, отварить до готовности или до полуготовности. А также можно сделать ассорти, смешав несколько их разновидностей.Чтобы быть уверенным, что все ингредиенты подобраны вами правильно и не нанесут вреда, покупайте специальные смеси для птиц в магазинах для животных.