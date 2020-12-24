23 декабря в поселке имени Карла Маркса Камешковского района состоялось открытие Дома культуры после капремонта, который был проведен в рамках реализации национального проекта «Культура» и государственной программы «Развитие культуры».С 2016 года Дом культуры участвовал в программах по улучшению материально-технической базы. Его перевели на индивидуальное газовое отопление, сделали на выигранный областной грант в размере 400 тысяч рублей мини-кинозал. По программе «Жилье и комфортная среда» в 2018-2019 годах были выделены средства на установку металлического антивандального ограждения парка, проведено освещение, установлена летняя сцена с трибунами, детская спортивная и игровая площадки.В 2020 году на капитальный ремонт здания ДК направили 9,4 млн рублей, в том числе порядка 8 млн рублей из федерального бюджета. На эти средства проведен ремонт зрительного зала и сцены, центрального входа, гардероба, лестницы аварийного выхода со второго этажа, полностью обновлен фасад здания, сделана отмостка по всему его периметру, отремонтировано крыльцо запасного выхода, утеплены чердачные перекрытия крыши, построена летняя музыкальная гостиная.В Доме культуры поселка им. Карла Маркса работает 18 кружков и клубов по интересам, охватывающих более 250 человек.