27 декабря в парке \\"Дружба\\" с 11 до 15 часов пойдет благотворительная ярмарка в помощь бездомным животным.Как бы мы не старались и не мечтали, но к сожалению многие животные встретят Новый год не в своем доме вместе с любимым хозяином, а в стенах приютов. Организаторы предлагают хоть ненадолго стать добрыми волшебниками и помочь тем, кто еще не обрел своего дома.На ярмарке можно будет приобрести изделия ручной работы в подарок своим друзьям и близким. Все собранные подарки будут переданы в приюты