Комитет по социальной политике и здравоохранению областного Заксобрания одобрил учреждение специальной областной награды для медиков - медали \\"За медицинскую доблесть\\".Награде решено дать имя известного владимирского хирурга, стоявшего у истоков становления советского здравоохранения, Николая Алексеевича Орлова. Учреждение медали \\"За медицинскую доблесть\\" должно стать средством поощрения медицинских работников в условиях пандемии и не только, а также позволит увековечить память нашего выдающегося доктора, сообщили в пресс-службе Заксобрания.Решение было принято по итогам консультаций с Общественной палатой Владимирской области, краеведческим сообществом, общественными организациями. Предполагается, что вместе с медалью будет вручаться и денежная премия, размер которой определит губернатор.