Вечером 23 декабря пожарные выехали в деревню Новки Камешковского района, где загорелся жилой дом. На момент приезда сотрудников МЧС дом полыхал уже по всей площади - 80 квадратных метров.- Существовала угроза загорания соседнего строения. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались четыре единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.