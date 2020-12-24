В ноябре сотрудники областного управления Россельхознадзора обнаружили ряд нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов индивидуальным предпринимателем из Мурома.26 ноября были оформлены 74 документа на грудки, крылышки, спинки и окорока цыпленка-бройлера для реализации в пищу людям, но срок годности этой продукции истек 23 ноября.Также 30 ноября было оформлено 12 документов на плечики индейки - тоже с истекшим сроком годности. Общий вес просроченной продукции - более одной тонны. Когда факт оформления установили, вся продукция уже была реализована.За эту ошибку пользователя заблокировали в ФГИС «Меркурий» на один месяц. В декабре ИП направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении.