Во Владимирской области в новогодних праздничных мероприятиях будет задействовано 137 объектов, из которых 37 - с массовым пребыванием детей и 100 объектов с ночным пребыванием людей.В регионе определено 44 площадки для запуска пиротехники общей вместимостью более 12 000 человек. Сейчас салюты продают в 78 точках области, них проверено в том числе с представителями органов прокуратуры – 61, на 22 объектах выявлены нарушения требований пожарной безопасности.Как говорят в областном управлении МЧС, большое внимание будет уделено безопасности на водоемах. Во время новогодних праздников планируют привлечь 11 госинспекторов, 5 плавсредств, 1 судно на воздушной подушке, 7 единиц автомобильной техники, 4 снегохода, а также личный состав и технику Россоюзспаса и ВРОО «Спасатель».Планируется увеличить число патрулирований подразделениями ГИМС до 2-3 в сутки, с привлечением спасателей спасательных формирований и представителей общественных организаций.С 18.00 31 декабря до 9.00 11 января спасатели будут работать в режиме повышенной готовности.