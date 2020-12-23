Директор департамента архитектуры и строительства областной администрации Михаил Романычев покинет свой пост, продлевать с ним служебный контракт, заключенный на год, не планируется. Причины управленческого решения пока не раскрываются. Чиновник приехал во Владимирскую область в 2019 году, заняв должность руководителя департамента. Ранее, с 2007 года по 2012 год возглавлял департамент архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Новгорода, до назначения в администрацию Владимирской области был президентом Союза перевозчиков Нижегородской области.