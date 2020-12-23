К 1 сентября 2021 года во Владимирской области планируют построить 30 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Они открываются в малых городах и сельских территориях, чтобы сделать качественное образование доступным не только для детей из больших городов.На создание в нашем регионе 30 новых «Точек роста» из федерального бюджета выделено 45,9 млн рублей. На эти средства будет приобретено оборудование для изучения основ роботехники, работы в цифровых лабораториях. В кабинетах сделают тематические пространства для проектирования и обсуждения проектов.- Центры будут организованы на базе школ, их оснастят комплектами оборудования, предназначенными для освоения основных образовательных программ по предметным областям «Математика и информатика» и «Естественно-научные предметы», программ дополнительного образования. Модернизация материально-технической базы школ в селах и малых городах позволит учащимся приобщаться к современным технологиям и расширять свой кругозор, – отметила директор департамента образования Ольга Беляева.В 2022-2023 годах во Владимирской области планируется создать ещё 61 «Точку роста».