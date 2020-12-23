Торжественное открытие седьмого зимнего сезона катка на бульваре им. Пушкина состоялось 18 декабря. С этого дня его посетили уже 1200 жителей и гостей города. В этом году каток оформлен в стиле ретро.На ледовой площадке оборудован обогреваемый шатер для переодевания с ячейками для хранения личных вещей, организован прокат коньков.- Учитывая «коронавирусные» ограничения, организаторы предусмотрели все необходимые меры для безопасности гостей. В помещениях катка - шатре и пункте проката коньков - соблюдается социальная дистанции. Вход в них разрешен только в маске. Но кататься на открытом воздухе можно без нее, - сообщает пресс-служба мэрии Владимира.Вход на каток для тех, кто придет со своими коньками, бесплатный. В пункте проката можно взять коньки за 100 рублей (без ограничения времени), залог — 1500 рублей. Плата за пользование ячейкой для хранения вещей — 50 рублей.В будни ледовая площадка работает с 16.00 до 22.00. В выходные и праздничные дни - с 10.00 до 22.00 (технический перерыв - с 16.00 до 17.00).