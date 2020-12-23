Завершена рекультивация Петушинской городской свалки. Она занимала площадь 6 га, за без малого 40 лет на ней скопилось более 250 тысяч тонн мусора.Общая стоимость рекультивации свалки составила 28,1 млн рублей. Из них 25 млн рублей – из федерального бюджета, остальное – областное софинсирование.Рекультивация проводилась в три этапа. Сформированное «свалочное тело» было закрыто изолирующими материалами и живым грунтом, установлена система пассивной дегазации. На финальном этапе участок был засеян травой.Участок решено использовать под спортивно-туристический комплекс. Более четко детали проекта будут проработаны в 2021 году.