Все школы Владимира определили сроки начала зимних каникул. В большинстве владимирских школ начало зимних каникул запланировано на 28-29 декабря, на такой шаг пошли директора 34 школ. В семи школ отдых у учеников начнется 26 декабря. Еще восемь школ начнут отдыхать 30 и 31 декабря и даже 1 января - в соответствии с учебными планами учебных заведений. Напомним, что сроки начала зимних каникул самостоятельно определяли директора каждой школы с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом конкретном учебном заведении. При этом городской штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции рекомендовал руководителям муниципальных учреждений образования закончить вторую учебную четверть 25-26 декабря. Но школам с нормативной санитарно-эпидемиологической обстановкой разрешили работать дольше. Завершатся зимние каникулы в школах города в соответствии с учебными планами. Школьники выйдут на учебу 11 января.