Двадцатитрехлетний владимирец ночью в сентябре около караоке-бра пьяного, спящего на асфальте. Рядом с потерпевшим лежал принадлежавший ему iPhone 7 Plus, который владимирец и утащил тайком. Осмотрев телефон, злоумышленник обнаружил, что с помощью мобильного приложения, установленного на чужом айфоне, он может похитить чужие сбережения. Так он и сделал, переведя сумму себе на карту. Вину похититель признал, но теперь за кражу ему грозит до шести лет лишения свободы. Решать его судьбу предстоит Октябрьскому районному суду.