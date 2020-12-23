В 2021 году дети войны во Владимирской области получат к празднику 9 Мая выплаты в размере 1040 рублей (40 рублей - индексация).- Выплаты устанавливаются на год, исходя из возможностей регионального бюджета. Очень важно, что несмотря на непростой период, мы смогли их сохранить. Рассчитываем, что в перспективе, благодаря поступательному развитию экономики области, сможем не только гарантировать детям войны сам факт ежегодных выплат к 9 Мая, но и увеличить их размер, - написал на своей странице ВКонтакте губернатор Владимир Сипягин.