23 декабря во Владимирской области лабораторно подтверждено 184 новых случая заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 17134 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.В больницах региона развернуто 1875 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 91 процент из них занят (1712), свободны – 163. На базе Областной детской клинической больницы в минувшие сутки развёрнуто 6 специализированных коек.15411 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 171 человек. За период наблюдения в области отмечен 421 летальный случай (+ 2 за сутки).В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 3757 исследований на Covid-19.Номер «горячей линии» Департамента здравоохранения Владимирской области по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Обращения также принимаются в виде текстовых сообщений по воцапу или вайберу по номеру 8 (904) 252-90-02.