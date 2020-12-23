Сотрудники отдела транспорта и связи мэрии вместе с полицией проводят ежедневные проверки соблюдения «масочного» режима в городском общественном транспорте. Сегодня,23 декабря, было проверено больше 40 единиц автобусов и троллейбусов.Все водители и кондукторы работали в масках. Кроме того, подвижной состав проходит дезинфекцию как при выходе на маршрут, так и в течение дня на конечных остановках.Однако во время рейда встречаются пассажиры, не носящие масок. Чаще всего после просьб проверяющих пассажиры, зашедшие в салон общественного транспорта без масок, надевают их. Сегодня в ходе рейда был выявлен лишь один человек, не имевший при себе маски. На него полицейские составили протокол об административном правонарушении.