В декабре в полицию обратились представители одного из сетевых магазинов Вязниковского района - у них украли продукты из торгового зала. По данным УМВД по Владимирской области, кассиры рассказали, что в магазин вошел неизвестный и потребовал алкоголь. Ему отказали, он достал молоток и стал угрожал расправой. Восприняв угрозу реально, продавцы позволили мужчине забрать спиртное из торгового зала, после чего он скрылся.Работники магазина смогли описать приметы злоумышленника. Подозреваемый был задержан в этот же день. Им оказался местный житель 1995 года рождения. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждены и расследуются уголовные дела за грабеж и угрозу убийством.