Двадцатитрехлетнюю маму из Владимира обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности своему ребенку. В октябре 2019 года молодая мама оставила своего семимесячного ребенка без присмотра на краю дивана в комнате, в результате малыш упал, ударившись головой об пол. Как показалось родителям, вечером и ночью ребенок чувствовал себя нормально, поэтому они решили не обращаться в больницу. Но на следующий день на плановом осмотре в поликлинике врач отправил родителей с малышом в травмпункт, где был сделан рентген, и диагностированы закрытая черепно-мозговая травма с ушибом головного мозга, перелом правой теменной кости, гематомы теменной области. Вину женщина признала полностью, теперь ее судьбу должен решить суд.