На днях в Гусь-Хрустальном возбудили уголовное дело в отношении 24-летней жительницы. Она села за руль в нетрезвом виде, не справилась с управлением, в результате чего съехала в кювет и врезалась в дерево.По данным УМВД по Владимирской области, ранее ее привлекали к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Девушку штрафовали на 30 000 рублей. Сейчас за повторное нарушение она понесет уже уголовную ответственность.Аналогичные факты были выявлены сотрудниками полиции в Коврове. 32-летний и 39-летний водители, привлекавшиеся к ответственности, вновь сели за руль после употребления спиртного. В отношении мужчин также возбуждены уголовные дела.