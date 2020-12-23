Жителя Ковровского района признали виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Еще в начале июня мужчина отправился в лес около одной из деревень района, но не за ягодами и грибами. Он зналд ,что там могут находиться «закладки» - тайники с наркотиками и ковровчанин надеялся найти их и забрать отраву для себя. Поиски оказались успешными: в лесу он обнаружил на земле сверток из изоляционной ленты, с находящимся внутри него полимерным пакетом с измельченной растительной массой - наркотиком, который забрал и спрятал в носок. Вскоре его задержали полицейские и доставили в МО МВД России «Ковровский», где в ходе личного досмотра сотрудниками полиции было обнаружено указанное наркотическое средство, которое было изъято и тем самым выведено из незаконного оборота. Вину он признал. Ему дали три года условно с испытательным сроком три года. Приговор суда не вступил в законную силу.